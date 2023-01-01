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Mitsubishi Outlander
2021
4 129 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2021

4 129 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 10638 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 028742
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 338

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Салон (ткань)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander, 2021: Идеальный выбор для вашего комфорта и стиля!

Добро пожаловать в автомобильный мир Mitsubishi! Мы предлагаем вам уникальную возможность стать счастливым обладателем роскошного автомобиля Mitsubishi Outlander 2021 года, который только что был ввезен в Россию.

Этот превосходный автомобиль, принадлежащий одному владельцу, будет идеальным спутником в ваших приключениях на дорогах. Его элегантный и стильный дизайн привлечет взгляды окружающих, а надежность и производительность Mitsubishi Outlander оставят вас в полном восторге.

Особая комплектация этого автомобиля подарит вам максимальный комфорт и удобство. Третий ряд сидений обеспечит достаточно места для всей вашей семьи или друзей, а раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру подобрать оптимальную температуру.

Не беспокойтесь о парковке или маневрировании в трудных условиях. Камера заднего вида поможет вам легко и безопасно парковаться, а светодиодная оптика обеспечит отличную видимость даже в самой низкой освещенности.

Мы понимаем, что при покупке автомобиля необходимо узнать все детали. Поэтому мы предлагаем вам уникальную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю прямо сейчас! Просто позвоните нам и назовите кодовое слово "ФРЕШ", и наши эксперты подготовят для вас полный отчет, чтобы вы могли сделать информированный выбор.

id028742

Fresh Ростов Аксай
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