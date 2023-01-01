Mitsubishi Outlander

Дорогие наши клиенты, мы рады представить вам прекрасный автомобиль Mitsubishi Outlander. Новый автомобиль был ввезён в РФ в 2023 году под заказ.

Он имеет модификацию 2.5 CVT (184 л.с.), прошел всего 317 км и поставляется с электронным ПТС.

Но это не все. Эта модель оснащена дополнительными опциями, которые делают ее еще более привлекательной для вас. Камера заднего вида позволит вам безопасно двигаться задним ходом. Кроме того, передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятностей на дороге. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру регулировать температуру воздуха, а круиз-контроль позволит вам насладиться долгой поездкой без лишних забот.

Если вы заинтересовались этим автомобилем, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш сотрудник ответит на все ваши вопросы и предоставит вам все необходимые данные. Не упустите возможность стать обладателем этой замечательной машины!

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