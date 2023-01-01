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Mitsubishi Outlander
2022
3 900 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

3 900 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 317 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 703169
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Дорогие наши клиенты, мы рады представить вам прекрасный автомобиль Mitsubishi Outlander. Новый автомобиль был ввезён в РФ в 2023 году под заказ.

Он имеет модификацию 2.5 CVT (184 л.с.), прошел всего 317 км и поставляется с электронным ПТС.

Но это не все. Эта модель оснащена дополнительными опциями, которые делают ее еще более привлекательной для вас. Камера заднего вида позволит вам безопасно двигаться задним ходом. Кроме того, передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятностей на дороге. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру регулировать температуру воздуха, а круиз-контроль позволит вам насладиться долгой поездкой без лишних забот.

Если вы заинтересовались этим автомобилем, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш сотрудник ответит на все ваши вопросы и предоставит вам все необходимые данные. Не упустите возможность стать обладателем этой замечательной машины!

id703169

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