Mitsubishi Outlander

Уважаемые клиенты, наша компания представляет вам Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска. Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, электронный ПТС и до настоящего момента не был зарегистрирован, что означает, что вы станете первым владельцем этого автомобиля.

Кожаный 7-местный салон с панорамной крышей создает комфортную атмосферу для каждого пассажира. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, а также электропривод багажника делают использование автомобиля ещё более удобным.

2-зонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера заднего вида и датчики парковки, круиз-контроль, датчики дождя и света, всё это обеспечивает максимальный комфорт во время движения.

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