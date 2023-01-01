Mitsubishi Outlander

Уважаемые клиенты, представляем вам Mitsubishi Outlander 2023 года выпуска - автомобиль, который поразит вас своими уникальными характеристиками и дизайном. Этот автомобиль был ввезён в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием.

Один из самых привлекательных аспектов этого автомобиля является его интерьер. Кожаный 7-местный салон с панорамной крышей и премиальной аудиосистемой Bose создают неповторимую атмосферу комфорта. Автомобиль также оснащен электроприводом и памятью положения передних сидений, 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль, система распознавания препятствий, датчики дождя и света - все это делает вождение этого автомобиля ещё более приятным и безопасным.

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