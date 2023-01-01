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Mitsubishi Outlander
2023
5 120 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2023

5 120 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 137 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 705505
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 182

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Уважаемые клиенты, представляем вам Mitsubishi Outlander 2023 года выпуска - автомобиль, который поразит вас своими уникальными характеристиками и дизайном. Этот автомобиль был ввезён в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием.

Один из самых привлекательных аспектов этого автомобиля является его интерьер. Кожаный 7-местный салон с панорамной крышей и премиальной аудиосистемой Bose создают неповторимую атмосферу комфорта. Автомобиль также оснащен электроприводом и памятью положения передних сидений, 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль, система распознавания препятствий, датчики дождя и света - все это делает вождение этого автомобиля ещё более приятным и безопасным.

Кроме того, мы рады предложить всем нашим клиентам специальное предложение - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот отчет поможет вам принять правильное решение и выбрать именно тот автомобиль, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

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Fresh Ростов Вавилова
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