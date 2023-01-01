Mitsubishi Outlander

Стильный, надежный и универсальный внедорожник Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска уже ждет своего нового владельца! С мощным двигателем на 184 л.с. и автоматической коробкой передач, этот автомобиль готов дарить своему владельцу максимальный комфорт и уверенность на дороге.

Новый Outlander оборудован всем необходимым для приятной и безопасной езды: камера заднего вида поможет с парковкой, раздельный климат-контроль создаст идеальный микроклимат в салоне, а круиз-контроль позволит насладиться дальними поездками без усталости.

Полный электропакет, подогрев сидений, электрорегулировка зеркал с функцией складывания и мультифункциональный руль - все это делает Outlander идеальным автомобилем для семейных поездок и активного отдыха.

К тому же, этот автомобиль без владельцев по РФ, что означает, что вы будете первым владельцем этого автомобиля и сможете наслаждаться всеми его преимуществами.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого красивого и мощного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и получите больше информации о Mitsubishi Outlander 2022!

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