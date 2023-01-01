Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi Outlander
2022
3 598 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mitsubishi Outlander 2022

3 598 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 3431 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 703362
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 120

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mitsubishi Outlander

Стильный, надежный и универсальный внедорожник Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска уже ждет своего нового владельца! С мощным двигателем на 184 л.с. и автоматической коробкой передач, этот автомобиль готов дарить своему владельцу максимальный комфорт и уверенность на дороге.

Новый Outlander оборудован всем необходимым для приятной и безопасной езды: камера заднего вида поможет с парковкой, раздельный климат-контроль создаст идеальный микроклимат в салоне, а круиз-контроль позволит насладиться дальними поездками без усталости.

Полный электропакет, подогрев сидений, электрорегулировка зеркал с функцией складывания и мультифункциональный руль - все это делает Outlander идеальным автомобилем для семейных поездок и активного отдыха.

К тому же, этот автомобиль без владельцев по РФ, что означает, что вы будете первым владельцем этого автомобиля и сможете наслаждаться всеми его преимуществами.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого красивого и мощного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и получите больше информации о Mitsubishi Outlander 2022!

id703362

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mitsubishi

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2013

1 256 500 ₽

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2010

989 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2011

1 100 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2017

1 689 000 ₽

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport
2022

4 380 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2022

4 200 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2007

1 030 000 ₽

Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero
2017

2 549 000 ₽

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2018

1 885 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2012

1 299 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа