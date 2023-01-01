Mitsubishi Outlander

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Мы рады предложить вам автомобиль Mitsubishi Outlander, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. У автомобиля оригинальный ПТС.

Комплектация этого Mitsubishi Outlander включает в себя ряд полезных опций. Климат-контроль с одной зоной обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду. Обогрев лобового стекла и рулевого колеса помогут справиться с холодными зимними днями. Подогрев передних сидений добавит комфорта в холодные дни. Круиз-контроль позволит поддерживать заданную скорость на дороге. Датчик света автоматически регулирует работу освещения автомобиля, а датчик дождя будет следить за обстановкой за окном. Парктроники задние помогут при парковке и обеспечат безопасность при движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

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