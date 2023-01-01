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Mitsubishi Outlander
2019
2 380 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2019

2 380 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 61378 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 018275
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 074

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Мы рады предложить вам автомобиль Mitsubishi Outlander, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. У автомобиля оригинальный ПТС.

Комплектация этого Mitsubishi Outlander включает в себя ряд полезных опций. Климат-контроль с одной зоной обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду. Обогрев лобового стекла и рулевого колеса помогут справиться с холодными зимними днями. Подогрев передних сидений добавит комфорта в холодные дни. Круиз-контроль позволит поддерживать заданную скорость на дороге. Датчик света автоматически регулирует работу освещения автомобиля, а датчик дождя будет следить за обстановкой за окном. Парктроники задние помогут при парковке и обеспечат безопасность при движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id018275

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