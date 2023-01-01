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Mitsubishi Outlander
2022
2 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

2 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 28 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 033691
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 82

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Добро пожаловать в официальный маркетинговый текст Mitsubishi Outlander 2022. Этот эксклюзивный автомобиль, привезенный из Китая, готов засиять на дорогах и поразить вас своими возможностями.

Каждая деталь этого автомобиля была создана с заботой о вашем комфорте и удовлетворении. Он обладает электронным ПТС и не имеет предыдущих владельцев в РФ, что гарантирует его надежность и безопасность.

Одним из ключевых преимуществ Mitsubishi Outlander является заводское лакокрасочное покрытие кузова. Каждая крошечная деталь машины отполирована до блеска, чтобы подчеркнуть ее элегантность и привлекательность.

Вы будете впечатлены уровнем комфорта и современных технологий, предоставляемых Mitsubishi Outlander. Чувствуйте себя уверенно за рулем благодаря интеллектуальной системе контроля стабильности и адаптивному круиз-контролю. Аудиосистема высочайшего качества позволит вам наслаждаться любимой музыкой с превосходным звуком.

Кроме того, мы хотим предложить вам особое преимущество. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов подготовила для вас все необходимые данные, чтобы вы могли принять взвешенное решение при покупке Mitsubishi Outlander 2022.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля. Позвоните нам прямо сейчас и получите всю информацию, которая поможет вам осуществить свою мечту о владении Mitsubishi Outlander.

id033691

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