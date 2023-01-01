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Mitsubishi Outlander
2023
3 650 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2023

3 650 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 71 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 704370
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 77

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Обратите внимание на Mitsubishi Outlander, модификация 2.5 CVT (184 л.с.), с передним приводом и автоматической коробкой переключения передач. Этот белоснежный внедорожник в отличном состоянии и имеет всего одного владельца.

Mitsubishi Outlander 2023 года выпуска обладает всеми необходимыми особенностями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Он оснащен климат-контролем с двумя зонами, обогревом сидений и светлым салоном, создающим атмосферу уюта и комфорта.

Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок, а антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система обеспечат безопасность на дороге.

Mitsubishi Outlander оснащен парктроником и курсовой устойчивостью, которые помогут вам легко и безопасно маневрировать на любой парковке.

Кроме того, автомобиль имеет регулировку руля в двух плоскостях, ручную регулировку сиденья водителя и пассажира по высоте. Электростеклоподъемники, легкосплавные диски, подушки безопасности, камера заднего вида, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, круиз-контроль и центральный замок - все это делает Mitsubishi Outlander идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и стиль.

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id704370

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