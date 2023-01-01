Mitsubishi Outlander

Обратите внимание на Mitsubishi Outlander, модификация 2.5 CVT (184 л.с.), с передним приводом и автоматической коробкой переключения передач. Этот белоснежный внедорожник в отличном состоянии и имеет всего одного владельца.

Mitsubishi Outlander 2023 года выпуска обладает всеми необходимыми особенностями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Он оснащен климат-контролем с двумя зонами, обогревом сидений и светлым салоном, создающим атмосферу уюта и комфорта.

Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок, а антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система обеспечат безопасность на дороге.

Mitsubishi Outlander оснащен парктроником и курсовой устойчивостью, которые помогут вам легко и безопасно маневрировать на любой парковке.

Кроме того, автомобиль имеет регулировку руля в двух плоскостях, ручную регулировку сиденья водителя и пассажира по высоте. Электростеклоподъемники, легкосплавные диски, подушки безопасности, камера заднего вида, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, круиз-контроль и центральный замок - все это делает Mitsubishi Outlander идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и стиль.

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