Mitsubishi Outlander

Вы мечтаете о надежном и стильном внедорожнике? Тогда новый Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3 - идеальный выбор для вас!

Этот автомобиль привлекает внимание с первого взгляда благодаря своему элегантному дизайну и белому цвету, который подчеркивает его современный облик. Но красота Outlander не только во внешности - его технические характеристики поражают!

Сердцем этого внедорожника является мощный бензиновый двигатель объемом 1998 см3, который развивает 146 лошадиных сил. Совместно с автоматической коробкой передач и передним приводом, вы будете наслаждаться комфортной и плавной ездой в любых условиях.

Outlander обладает просторным салоном, где каждый пассажир найдет свое место. Багажник вмещает большое количество груза, что делает этот автомобиль идеальным для путешествий или активного отдыха с семьей.

Но самое важное - этот Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска имеет пробег всего 159 км! Это означает, что вы получаете практически новый автомобиль по очень выгодной цене.

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