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Mitsubishi Outlander
2022
3 050 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

3 050 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 159 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 024993
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Вы мечтаете о надежном и стильном внедорожнике? Тогда новый Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3 - идеальный выбор для вас!

Этот автомобиль привлекает внимание с первого взгляда благодаря своему элегантному дизайну и белому цвету, который подчеркивает его современный облик. Но красота Outlander не только во внешности - его технические характеристики поражают!

Сердцем этого внедорожника является мощный бензиновый двигатель объемом 1998 см3, который развивает 146 лошадиных сил. Совместно с автоматической коробкой передач и передним приводом, вы будете наслаждаться комфортной и плавной ездой в любых условиях.

Outlander обладает просторным салоном, где каждый пассажир найдет свое место. Багажник вмещает большое количество груза, что делает этот автомобиль идеальным для путешествий или активного отдыха с семьей.

Но самое важное - этот Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска имеет пробег всего 159 км! Это означает, что вы получаете практически новый автомобиль по очень выгодной цене.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3. Звоните нам прямо сейчас и делайте свою мечту реальностью!

id024993

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