Mitsubishi Outlander

Автомобиль Mitsubishi Montero Sport, 2023 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС, и является абсолютно новым. Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что подчеркивает его стиль и привлекательность.

Помимо основных характеристик, этот Mitsubishi Montero Sport оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. 7-ми местный салон позволяет вместить всю вашу семью или друзей. Круиз-контроль обеспечит плавную и удобную езду на дальние расстояния. Система доступа без ключа позволит вам легко и удобно открывать и запускать автомобиль. А электроскладывание зеркал добавит удобства при парковке и маневрировании.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Mitsubishi Montero Sport!

id704140