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Mitsubishi Outlander
2023
4 849 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2023

4 849 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 55 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 704140
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 210

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Автомобиль Mitsubishi Montero Sport, 2023 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС, и является абсолютно новым. Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что подчеркивает его стиль и привлекательность.

Помимо основных характеристик, этот Mitsubishi Montero Sport оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. 7-ми местный салон позволяет вместить всю вашу семью или друзей. Круиз-контроль обеспечит плавную и удобную езду на дальние расстояния. Система доступа без ключа позволит вам легко и удобно открывать и запускать автомобиль. А электроскладывание зеркал добавит удобства при парковке и маневрировании.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Mitsubishi Montero Sport!

id704140

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