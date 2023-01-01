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Mitsubishi Outlander
2017
2 550 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2017

2 550 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 2.4 CVT (167 л.с.) 4WD
  • Комплектация Ultimate
  • Год 2017
  • Пробег 144757 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 056186
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2360 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 167 л.с.
  • Воблер 122

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Этот прекрасный автомобиль, привезенный в Россию, станет вашим надежным партнером на дорогах.

Автомобиль оснащен третьим рядом сидений, что обеспечивает комфортабельность и удобство для всей семьи или большой компании. Камера заднего вида поможет вам безопасно парковаться и маневрировать в тесных условиях. Кроме того, раздельный климат-контроль обеспечит оптимальные условия комфорта для каждого пассажира.

Назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут с организацией тест-драйва. Не упустите возможность приобрести Mitsubishi Outlander, 2017 и обладать непревзойденным автомобилем, который подчеркнет ваш статус и индивидуальность на дороге.

id056186

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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