Mitsubishi Outlander

Этот прекрасный автомобиль, привезенный в Россию, станет вашим надежным партнером на дорогах.

Автомобиль оснащен третьим рядом сидений, что обеспечивает комфортабельность и удобство для всей семьи или большой компании. Камера заднего вида поможет вам безопасно парковаться и маневрировать в тесных условиях. Кроме того, раздельный климат-контроль обеспечит оптимальные условия комфорта для каждого пассажира.

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