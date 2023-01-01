Mitsubishi Outlander
Преимущества:
- Семь мест
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Бесключевой доступ
- Запуск двигателя с кнопки
- Раздельный климат-контроль
- Панорамная крыша
- Комбинированный салон
- Электропривод водительского сиденья
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод зеркал
- электронный ручник
- Система AutoHold
- Помощь при спуске с горы
- 6 режимов движения
- Круиз-контроль
- Полный электростеклопакет
- Штатная аудиосистема
- Камера заднего вида
- Парктроники передние/задние
- Оригинальные легкосплавные диски R20
705409