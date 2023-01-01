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Mitsubishi Outlander
2013
1 750 000 ₽
Возможна доставка
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Mitsubishi Outlander 2013

1 750 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III
  • Модификация 2.4 CVT (167 л.с.) 4WD
  • Комплектация Ultimate
  • Год 2013
  • Пробег 126250 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 13
  • VIN 000195
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2360 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 167 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Преимущества:

- В заводской краске
- Оригинальный пробег
- Круиз-контроль
- Навигация
- 2 зонный климат-контроль
- Кожаные сидения с перфорацией
- Складывание зеркал
- Линзованная Оптика
- 4 Эсп
- Электропривод сидений

000195

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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