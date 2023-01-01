Mitsubishi Outlander
Преимущества:
- Новый автомобиль без владельцев в РФ
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Сигнализация
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
031923