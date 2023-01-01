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Mitsubishi Outlander Sport
2022
2 920 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Outlander Sport 2022

2 920 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander Sport
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (150 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 3583 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 031016
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 155

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander Sport

Хотите быть на высоте моды и технологий? Тогда новый Mitsubishi Outlander Sport 2022 года выпуска – это то, что вам нужно! Этот внедорожник продуман до мелочей и оборудован самыми передовыми технологиями.

150 лошадиных сил под капотом обеспечивают мощный и динамичный двигатель, который способен развить высокую скорость на любой дороге. А благодаря автоматической коробке передач вы сможете наслаждаться комфортной и плавной ездой.

Кожаный салон, электропривод водительского сиденья, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчик света/дождя, камера заднего вида - все это делает поездки на новом Mitsubishi Outlander Sport еще более комфортными и безопасными.

А если вы любите путешествовать и не боитесь сложных дорог, то передний привод и оригинальные диски R18 помогут вам преодолеть любые препятствия на вашем пути.

Кроме того, этот автомобиль не имел владельцев на территории РФ и его кузов имеет заводской окрас, что гарантирует его безупречное состояние.

Не упустите свой шанс приобрести новый Mitsubishi Outlander Sport 2022 года, чтобы стать обладателем автомобиля, который прекрасно сочетает в себе стиль, комфорт и передовую технологию. Звоните нам и заказывайте уже сегодня!

id031016

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