Mitsubishi Outlander Sport

Хотите быть на высоте моды и технологий? Тогда новый Mitsubishi Outlander Sport 2022 года выпуска – это то, что вам нужно! Этот внедорожник продуман до мелочей и оборудован самыми передовыми технологиями.

150 лошадиных сил под капотом обеспечивают мощный и динамичный двигатель, который способен развить высокую скорость на любой дороге. А благодаря автоматической коробке передач вы сможете наслаждаться комфортной и плавной ездой.

Кожаный салон, электропривод водительского сиденья, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчик света/дождя, камера заднего вида - все это делает поездки на новом Mitsubishi Outlander Sport еще более комфортными и безопасными.

А если вы любите путешествовать и не боитесь сложных дорог, то передний привод и оригинальные диски R18 помогут вам преодолеть любые препятствия на вашем пути.

Кроме того, этот автомобиль не имел владельцев на территории РФ и его кузов имеет заводской окрас, что гарантирует его безупречное состояние.

Не упустите свой шанс приобрести новый Mitsubishi Outlander Sport 2022 года, чтобы стать обладателем автомобиля, который прекрасно сочетает в себе стиль, комфорт и передовую технологию. Звоните нам и заказывайте уже сегодня!

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