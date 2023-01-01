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Mitsubishi Outlander Sport
2018
2 049 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Outlander Sport 2018

2 049 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport
Mitsubishi Outlander Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander Sport
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 2.0 CVT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 57036 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 009049
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 22

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander Sport

Встречайте Mitsubishi Outlander Sport 2.0 CVT (150 л.с.) - внедорожник, который сможет поразить вас своими возможностями и функциональностью! Эта модель - настоящий лидер в своем классе, который способен покорить любые дороги и условия эксплуатации.

Синий цвет кузова придает автомобилю особую привлекательность и стильность, а легкосплавные диски дополняют его образ. Кондиционер, тонированные стекла, ксеноновые фары, сигнализация, бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок - это только часть из богатого списка особенностей автомобиля.

Удобство и комфорт в салоне Mitsubishi Outlander Sport создают неповторимую атмосферу для водителя и пассажиров. Ручная регулировка сиденья водителя и пассажира, регулировка руля в двух плоскостях, электропривод зеркал, электростеклоподъемники - все для вашего удобства и комфорта.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система контроля слепых зон, система курсовой устойчивости, подушки безопасности (фронтальные + боковые) - все эти функции обеспечивают безопасность вождения и защиту в случае аварии.

В Mitsubishi Outlander Sport установлена магнитола с CD, а также камера заднего вида, обеспечивающая удобство и безопасность при парковке.

Не упустите возможность стать обладателем этой потрясающей модели - Mitsubishi Outlander Sport 2.0 CVT (150 л.с.) ждет вас!

id009049

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