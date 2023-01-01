Mitsubishi Outlander Sport

Встречайте Mitsubishi Outlander Sport 2.0 CVT (150 л.с.) - внедорожник, который сможет поразить вас своими возможностями и функциональностью! Эта модель - настоящий лидер в своем классе, который способен покорить любые дороги и условия эксплуатации.

Синий цвет кузова придает автомобилю особую привлекательность и стильность, а легкосплавные диски дополняют его образ. Кондиционер, тонированные стекла, ксеноновые фары, сигнализация, бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок - это только часть из богатого списка особенностей автомобиля.

Удобство и комфорт в салоне Mitsubishi Outlander Sport создают неповторимую атмосферу для водителя и пассажиров. Ручная регулировка сиденья водителя и пассажира, регулировка руля в двух плоскостях, электропривод зеркал, электростеклоподъемники - все для вашего удобства и комфорта.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система контроля слепых зон, система курсовой устойчивости, подушки безопасности (фронтальные + боковые) - все эти функции обеспечивают безопасность вождения и защиту в случае аварии.

В Mitsubishi Outlander Sport установлена магнитола с CD, а также камера заднего вида, обеспечивающая удобство и безопасность при парковке.

Не упустите возможность стать обладателем этой потрясающей модели - Mitsubishi Outlander Sport 2.0 CVT (150 л.с.) ждет вас!

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