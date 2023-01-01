Mitsubishi Pajero

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Mitsubishi Pajero, 2022 года выпуска. Автомобиль был ввезен из ОАЭ в 2023 году и имеет электронный ПТС, без регистрации в ГИБДД.

Mitsubishi Pajero имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует качество и долговечность цвета.

Автомобиль также оснащен третьим рядом сидений - это идеальное решение для больших семей.

Кроме того, Mitsubishi Pajero обладает 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечивает комфорт во время поездок. Камера заднего вида поможет Вам парковаться и маневрировать в условиях ограниченной видимости.

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