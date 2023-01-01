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Mitsubishi Pajero
2017
2 730 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Pajero 2017

2 730 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero
  • Поколение IV Рестайлинг 2
  • Модификация 3.8 AT (250 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLS
  • Год 2017
  • Пробег 66804 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 717114
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3828 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 250 л.с.
  • Воблер 416

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Pajero

Уважаемые покупатели! Сегодня мы рады представить вам автомобиль Mitsubishi Pajero 2017 года выпуска, который был ввезен из республики Грузия с сохранением заводского лакокрасочного покрытия. Это автомобиль, который сочетает в себе надежность, комфорт и высокую производительность. Mitsubishi Pajero - это превосходный автомобиль, который имеет множество преимуществ перед своими конкурентами. Он оснащен передовыми технологиями, которые делают его одним из самых экономичных и безопасных автомобилей на рынке. Кроме того, он является идеальным автомобилем для любителей активного отдыха и путешественников. Этот автомобиль оснащен электронным ПТС, что является дополнительным преимуществом для покупателей. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете автомобиль, который полностью соответствует всем требованиям и стандартам. Мы понимаем, что выбор автомобиля - это ответственный шаг, и поэтому хотим помочь вам в этом важном решении. Наши эксперты всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все вопросы, связанные с этим автомобилем. К тому же мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке по номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его уже сейчас. Этот отчет поможет вам получить полную информацию об автомобиле и принять правильное решение. Звоните нам прямо сейчас и станьте обладателем этого превосходного автомобиля!

id717114

Fresh Ростов Аксай
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