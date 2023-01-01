Mitsubishi Pajero

Преимущества:

- Камера заднего вида

- Третий ряд сидений

- Головная оптика с линзами, диодные ходовые огни

- Атермальное остекление

- Заводские литые диски R18

- Заводская аудиосистема ROCKFORD с subwoofer

- Мультимедиа Android с камерой заднего вида, мониторы для второго ряда

- Парктроники

- Климат-контроль двух зон (переднего и заднего ряда)

- Салон эко-кожа

- Передние сидения с электроприводом

- Мультифункциональное рулевое колесо (бортовой,круиз,handsfree)

- Беспроводная зарядка телефона

- Полный электропакет

- Датчик света

703212