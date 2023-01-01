Mitsubishi Pajero
Преимущества:
- Камера заднего вида
- Третий ряд сидений
- Головная оптика с линзами, диодные ходовые огни
- Атермальное остекление
- Заводские литые диски R18
- Заводская аудиосистема ROCKFORD с subwoofer
- Мультимедиа Android с камерой заднего вида, мониторы для второго ряда
- Парктроники
- Климат-контроль двух зон (переднего и заднего ряда)
- Салон эко-кожа
- Передние сидения с электроприводом
- Мультифункциональное рулевое колесо (бортовой,круиз,handsfree)
- Беспроводная зарядка телефона
- Полный электропакет
- Датчик света
703212