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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi Pajero
2017
3 130 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Pajero 2017

3 130 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero
  • Поколение IV Рестайлинг 2
  • Модификация 3.8 AT (250 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2017
  • Пробег 65308 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 93
  • VIN 717318
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3828 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 250 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Pajero

Преимущество:

- Автомобиль ввезён в РФ в июне 2023 года
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие

717318

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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