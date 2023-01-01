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Mitsubishi Pajero
2012
2 249 000 ₽
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Mitsubishi Pajero 2012

2 249 000 ₽
Возможна доставка
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Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero
  • Поколение IV Рестайлинг 1
  • Модификация 3.0 AT (178 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 258463 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 206
  • VIN 004919
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2972 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 178 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Pajero

Преимущества:

- Оригинал ПТС, 2 владельца
- Газобаллонное оборудование
- Фаркоп
- Климат-контроль
- Обогрев сидений
- Круиз-контроль

004919

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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