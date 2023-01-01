Mitsubishi Pajero Mini

Внедорожник Mitsubishi Pajero Mini второго поколения - это надежный и универсальный автомобиль, который идеально подойдет для любителей активного отдыха и путешествий.

Этот автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 659 см3, мощностью 64 л.с. и автоматической коробкой передач, что обеспечивает комфортную и плавную езду. Благодаря полному приводу, вы сможете без проблем преодолевать любые дорожные условия и смело отправляться на покорение бездорожья.

Внешний вид этого автомобиля порадует вас своей элегантностью и стильностью. Он представлен в сером цвете, который придает ему особую привлекательность. Кузов внедорожника Mitsubishi Pajero Mini имеет оригинальный и компактный дизайн, что делает его идеальным для передвижения в городе и за его пределами.

Внутри автомобиля созданы все условия для комфортного и безопасного путешествия. Вас порадует наличие кондиционера, который позволит поддерживать приятную температуру в салоне даже в самые жаркие дни. Руль расположен справа, что обеспечивает удобство управления.

Этот Mitsubishi Pajero Mini 2011 года выпуска имеет пробег всего 51614 км, что говорит о его надежности и долговечности. А его заводской окрас гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида автомобиля на протяжении долгого времени.

Если вы ищете надежный и универсальный автомобиль для активного отдыха и путешествий, то Mitsubishi Pajero Mini идеально подойдет для вас. Не упустите возможность стать владельцем этого отличного автомобиля!

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