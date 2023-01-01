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Mitsubishi Pajero Mini
2011
1 038 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Pajero Mini 2011

1 038 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero Mini
  • Поколение II
  • Модификация 0.7 AT (64 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 51614 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 009698
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 659 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 64 л.с.
  • Воблер 11

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Pajero Mini

Внедорожник Mitsubishi Pajero Mini второго поколения - это надежный и универсальный автомобиль, который идеально подойдет для любителей активного отдыха и путешествий.

Этот автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 659 см3, мощностью 64 л.с. и автоматической коробкой передач, что обеспечивает комфортную и плавную езду. Благодаря полному приводу, вы сможете без проблем преодолевать любые дорожные условия и смело отправляться на покорение бездорожья.

Внешний вид этого автомобиля порадует вас своей элегантностью и стильностью. Он представлен в сером цвете, который придает ему особую привлекательность. Кузов внедорожника Mitsubishi Pajero Mini имеет оригинальный и компактный дизайн, что делает его идеальным для передвижения в городе и за его пределами.

Внутри автомобиля созданы все условия для комфортного и безопасного путешествия. Вас порадует наличие кондиционера, который позволит поддерживать приятную температуру в салоне даже в самые жаркие дни. Руль расположен справа, что обеспечивает удобство управления.

Этот Mitsubishi Pajero Mini 2011 года выпуска имеет пробег всего 51614 км, что говорит о его надежности и долговечности. А его заводской окрас гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида автомобиля на протяжении долгого времени.

Если вы ищете надежный и универсальный автомобиль для активного отдыха и путешествий, то Mitsubishi Pajero Mini идеально подойдет для вас. Не упустите возможность стать владельцем этого отличного автомобиля!

id009698

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