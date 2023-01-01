Mitsubishi Pajero Mini

Мы рады представить вам превосходную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Mitsubishi Pajero Mini 2012 года выпуска. Этот уникальный автомобиль сочетает в себе высокое качество, надежность и комфорт, и мы гордимся предложить его вам.

Mitsubishi Pajero Mini обладает рядом потрясающих особенностей, которые сделают вашу поездку ещё более приятной. Среди них имеется кондиционер, который подарит вам свежий и комфортный воздух даже в самый жаркий день. Легкосплавные диски диаметром 14 дюймов не только добавляют стильного внешнего вида, но и обеспечивают отличное сцепление с дорогой.

Важным аспектом безопасности является наличие иммобилайзера, который защищает ваш автомобиль от несанкционированного доступа. Бортовой компьютер предоставляет вам полезную информацию о состоянии автомобиля, а центральный замок обеспечивает удобство и надежность в использовании.

Mitsubishi Pajero Mini оснащен усилителем рулевого управления, который делает маневрирование легким и плавным. В салоне этого автомобиля найдется достаточно места для комфортного размещения до пяти пассажиров. А благодаря электро-стекло-подъемникам передних окон вы сможете без труда наслаждаться свежим воздухом, открывая окна на нужное вам расстояние.

Безопасность всегда на первом месте, и Mitsubishi Pajero Mini обеспечивает ее полным спектром. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют стабильность и контроль во время движения. Фронтальные подушки безопасности обеспечивают дополнительную защиту для водителя и пассажиров.

Чтобы сделать ваше путешествие еще более приятным, в автомобиле установлена магнитола с возможностью проигрывания компакт-дисков (CD). Вы сможете наслаждаться любимой музыкой или аудиокнигами во время поездки.

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