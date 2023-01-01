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Mitsubishi Pajero Mini
2012
1 019 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Pajero Mini 2012

1 019 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero Mini
  • Поколение II
  • Модификация 0.7 AT (64 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 129611 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 015242
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 659 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 64 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mitsubishi Pajero Mini

Мы рады представить вам превосходную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Mitsubishi Pajero Mini 2012 года выпуска. Этот уникальный автомобиль сочетает в себе высокое качество, надежность и комфорт, и мы гордимся предложить его вам.

Mitsubishi Pajero Mini обладает рядом потрясающих особенностей, которые сделают вашу поездку ещё более приятной. Среди них имеется кондиционер, который подарит вам свежий и комфортный воздух даже в самый жаркий день. Легкосплавные диски диаметром 14 дюймов не только добавляют стильного внешнего вида, но и обеспечивают отличное сцепление с дорогой.

Важным аспектом безопасности является наличие иммобилайзера, который защищает ваш автомобиль от несанкционированного доступа. Бортовой компьютер предоставляет вам полезную информацию о состоянии автомобиля, а центральный замок обеспечивает удобство и надежность в использовании.

Mitsubishi Pajero Mini оснащен усилителем рулевого управления, который делает маневрирование легким и плавным. В салоне этого автомобиля найдется достаточно места для комфортного размещения до пяти пассажиров. А благодаря электро-стекло-подъемникам передних окон вы сможете без труда наслаждаться свежим воздухом, открывая окна на нужное вам расстояние.

Безопасность всегда на первом месте, и Mitsubishi Pajero Mini обеспечивает ее полным спектром. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют стабильность и контроль во время движения. Фронтальные подушки безопасности обеспечивают дополнительную защиту для водителя и пассажиров.

Чтобы сделать ваше путешествие еще более приятным, в автомобиле установлена магнитола с возможностью проигрывания компакт-дисков (CD). Вы сможете наслаждаться любимой музыкой или аудиокнигами во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и помогут вам с приобретением Mitsubishi Pajero Mini. Не упустите уникальную возможность стать владельцем этого надежного и стильного автомобиля!

id015242

Fresh Воронеж
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