Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport! Этот автомобиль является идеальным выбором для тех, кто ищет надежность и комфорт. Приобретенный у официального дилера, данный автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

В этом автомобиле вы найдете все необходимое для безопасной и комфортной езды. Датчики дождя и света помогут вам оставаться на своей полосе даже в самую плохую погоду. Круиз контроль обеспечит равномерную скорость на длинных поездках, а функция Auto Hold поможет сохранить автомобиль на месте, не затрачивая на это лишние усилия.

Но это еще не все! В автомобиле также есть подогрев всех сидений, что особенно пригодится в холодное время года. Электронный щиток приборов и камеры 360° помогут водителю оставаться в курсе происходящего на дороге и за пределами автомобиля. А электропривод крышки багажника и электроручник сделают использование данного автомобиля еще более удобным.

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