Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi Pajero Sport
2021
4 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mitsubishi Pajero Sport 2021

4 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (209 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 62464 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 030773
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 209 л.с.
  • Воблер 044

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport! Этот автомобиль является идеальным выбором для тех, кто ищет надежность и комфорт. Приобретенный у официального дилера, данный автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

В этом автомобиле вы найдете все необходимое для безопасной и комфортной езды. Датчики дождя и света помогут вам оставаться на своей полосе даже в самую плохую погоду. Круиз контроль обеспечит равномерную скорость на длинных поездках, а функция Auto Hold поможет сохранить автомобиль на месте, не затрачивая на это лишние усилия.

Но это еще не все! В автомобиле также есть подогрев всех сидений, что особенно пригодится в холодное время года. Электронный щиток приборов и камеры 360° помогут водителю оставаться в курсе происходящего на дороге и за пределами автомобиля. А электропривод крышки багажника и электроручник сделают использование данного автомобиля еще более удобным.

Не упустите возможность приобрести этот комфортабельный и надежный автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что вы не пожалеете об этом выборе!

id030773

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mitsubishi

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2013

1 256 500 ₽

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2010

989 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2011

1 100 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2017

1 689 000 ₽

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport
2022

4 380 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2022

4 200 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2007

1 030 000 ₽

Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero
2017

2 549 000 ₽

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2018

1 885 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2012

1 299 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа