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Mitsubishi Pajero Sport
2013
1 995 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Pajero Sport 2013

1 995 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Pajero Sport
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5d AT (178 л.с.) 4WD
  • Комплектация Ultimate
  • Год 2013
  • Пробег 190443 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 044447
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2477 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 178 л.с.
  • Воблер 140

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Pajero Sport

Продаётся Mitsubishi Pajero Sport, 2013.

Перед вами идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и стиль. Этот потрясающий автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, 2013 года выпуска, доступен для приобретения. Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет двух владельцев.

Важные характеристики данного автомобиля:
ПТС оригинал, Заводское лакокрасочное покрытие.

Дополнительно этот Mitsubishi Pajero Sport оснащен рядом привлекательных опций, среди которых:
Система полного привода "Super Select" - обеспечивает высокую проходимость и уверенное вождение в любых условиях.
Линзовая головная оптика - обеспечивает яркое и четкое освещение на дороге.
Климат-контроль - позволяет создать комфортный микроклимат в салоне вне зависимости от погоды.
Кожаный салон - придаст элегантности и роскоши интерьеру вашего автомобиля.
Электропривод передних сидений - обеспечивает настройку посадочного места под ваши предпочтения.
Обогрев передних сидений - позволяет создать комфортную атмосферу даже в холодные дни.
Полный электропакет - предоставляет удобство и функциональность при управлении стеклоподъемниками, замками и зеркалами.
Бортовой компьютер - предоставляет информацию о состоянии автомобиля и его параметрах.
Электропривод и обогрев боковых зеркал - обеспечивает отличную видимость и безопасность при движении.
Камера заднего вида - помогает при парковке и обзоре окружающей обстановки.
Аудиосистема CD/MP3 - позволяет наслаждаться качественным звуком и любимой музыкой во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и организуем тест-драйв.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Mitsubishi Pajero Sport. Сделайте свой выбор в пользу надежности, комфорта и стиля!

id044447

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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