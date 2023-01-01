Mitsubishi Pajero Sport
Продаётся Mitsubishi Pajero Sport, 2013.
Перед вами идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и стиль. Этот потрясающий автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, 2013 года выпуска, доступен для приобретения. Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет двух владельцев.
Важные характеристики данного автомобиля:
ПТС оригинал, Заводское лакокрасочное покрытие.
Дополнительно этот Mitsubishi Pajero Sport оснащен рядом привлекательных опций, среди которых:
Система полного привода "Super Select" - обеспечивает высокую проходимость и уверенное вождение в любых условиях.
Линзовая головная оптика - обеспечивает яркое и четкое освещение на дороге.
Климат-контроль - позволяет создать комфортный микроклимат в салоне вне зависимости от погоды.
Кожаный салон - придаст элегантности и роскоши интерьеру вашего автомобиля.
Электропривод передних сидений - обеспечивает настройку посадочного места под ваши предпочтения.
Обогрев передних сидений - позволяет создать комфортную атмосферу даже в холодные дни.
Полный электропакет - предоставляет удобство и функциональность при управлении стеклоподъемниками, замками и зеркалами.
Бортовой компьютер - предоставляет информацию о состоянии автомобиля и его параметрах.
Электропривод и обогрев боковых зеркал - обеспечивает отличную видимость и безопасность при движении.
Камера заднего вида - помогает при парковке и обзоре окружающей обстановки.
Аудиосистема CD/MP3 - позволяет наслаждаться качественным звуком и любимой музыкой во время поездок.
Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и организуем тест-драйв.
Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Mitsubishi Pajero Sport. Сделайте свой выбор в пользу надежности, комфорта и стиля!
id044447