Mitsubishi Xpander
Автомобиль ввезен в РФ в 2023 году.
Электронный ПТС. Без регистрации в РФ. Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 16
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
id002409