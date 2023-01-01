Mitsubishi Xpander

Автомобиль ввезен в РФ в 2023 году.

Электронный ПТС. Без регистрации в РФ. Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Кондиционер

- Легкосплавные диски, 16

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Система доступа без ключа

- Третий ряд сидений

- Количество мест (7)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (фронтальные)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

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