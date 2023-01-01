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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi Xpander
2022
2 478 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Xpander 2022

2 478 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Xpander
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 2111 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 002409
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 176

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Xpander

Автомобиль ввезен в РФ в 2023 году.
Электронный ПТС. Без регистрации в РФ. Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:
- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 16
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id002409

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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