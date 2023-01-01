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Mitsubishi Xpander
2022
2 770 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Xpander 2022

2 770 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Xpander
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.5 AT (105 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 5521 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 000991
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 155

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Xpander

Мы, один из крупнейших дилеров по продаже автомобилей с пробегом в России, рады представить вам автомобиль Mitsubishi Xpander 2022 года выпуска. Этот уникальный автомобиль был ввезен из ОАЭ и готов стать вашим надежным спутником на дорогах.Он имеет 2-х владельцев и электронный ПТС, а также заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Интерьер автомобиля поразит вас своим комфортом и функциональностью. Салон оснащен третьим рядом сидений, что делает его идеальным выбором для семейных поездок и больших компаний. Кроме того, вы найдете здесь кондиционер, который обеспечит комфортную температуру в любое время года.

Mitsubishi Xpander 2022 года также обладает рядом передовых технических возможностей. К ним относятся круиз-контроль, датчики дождя и света, которые обеспечивают безопасность и удобство во время поездок. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют вам с легкостью начать путешествие, а камера заднего вида значительно облегчает процесс парковки.

Предлагаем вам воспользоваться нашим специальным предложением. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

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Fresh Ростов Вавилова
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Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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