Mitsubishi Xpander

Мы, один из крупнейших дилеров по продаже автомобилей с пробегом в России, рады представить вам автомобиль Mitsubishi Xpander 2022 года выпуска. Этот уникальный автомобиль был ввезен из ОАЭ и готов стать вашим надежным спутником на дорогах.Он имеет 2-х владельцев и электронный ПТС, а также заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Интерьер автомобиля поразит вас своим комфортом и функциональностью. Салон оснащен третьим рядом сидений, что делает его идеальным выбором для семейных поездок и больших компаний. Кроме того, вы найдете здесь кондиционер, который обеспечит комфортную температуру в любое время года.

Mitsubishi Xpander 2022 года также обладает рядом передовых технических возможностей. К ним относятся круиз-контроль, датчики дождя и света, которые обеспечивают безопасность и удобство во время поездок. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют вам с легкостью начать путешествие, а камера заднего вида значительно облегчает процесс парковки.

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