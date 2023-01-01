Nissan AD

Уважаемые клиенты,

С гордостью представляем вам Nissan AD 2017

года выпуска. Этот автомобиль был импортирован из Японии в Российскую Федерацию в 2021 году и является примером высокого качества, на которое всегда можно положиться при выборе наших автомобилей.

Nissan AD обладает множеством особенностей, которые делают его непревзойденным на рынке. Во-первых, этот автомобиль поставляется с электронным ПТС, подтверждающим его легальность и отсутствие проблем с происхождением. Более того, он имел только одного владельца, что добавляет дополнительную уверенность в его состоянии.

Весь экстерьер Nissan AD сохраняет заводской окрас, что говорит о его исключительной оригинальности и стиле. Наша компания гарантирует, что каждый автомобиль, который мы предлагаем, проходит строгий контроль качества, и Nissan AD не является исключением. Вы будете рады знать, что каждая деталь этого автомобиля соответствует самым высоким стандартам, чтобы обеспечить вам долгую и надежную эксплуатацию.

Кроме того, Nissan AD оснащена рядом передовых технологических решений, которые делают вашу поездку комфортной и безопасной. Кондиционер обеспечивает идеальный климат в салоне, а система удержания в полосе помогает водителю оставаться на правильной траектории, уменьшая риск аварийных ситуаций. Система предотвращения столкновений контролирует окружающую обстановку и предупреждает водителя о возможности столкновения, способствуя общей безопасности на дороге.

Мы приглашаем вас познакомиться с Nissan AD ближе. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать покупку. Мы ценим ваше доверие и готовы сделать все возможное, чтобы ваш опыт приобретения Nissan AD был приятным и беззаботным.

Благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю Nissan AD. Мы надеемся на возможность сотрудничества и ждем вашего звонка!

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