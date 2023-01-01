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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan AD
2017
929 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan AD 2017

929 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD
Nissan AD

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель AD
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (111 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 134142 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN 243449
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 111 л.с.
  • Воблер 34

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
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Информация

Nissan AD

Уважаемые клиенты,

С гордостью представляем вам Nissan AD 2017
года выпуска. Этот автомобиль был импортирован из Японии в Российскую Федерацию в 2021 году и является примером высокого качества, на которое всегда можно положиться при выборе наших автомобилей.

Nissan AD обладает множеством особенностей, которые делают его непревзойденным на рынке. Во-первых, этот автомобиль поставляется с электронным ПТС, подтверждающим его легальность и отсутствие проблем с происхождением. Более того, он имел только одного владельца, что добавляет дополнительную уверенность в его состоянии.

Весь экстерьер Nissan AD сохраняет заводской окрас, что говорит о его исключительной оригинальности и стиле. Наша компания гарантирует, что каждый автомобиль, который мы предлагаем, проходит строгий контроль качества, и Nissan AD не является исключением. Вы будете рады знать, что каждая деталь этого автомобиля соответствует самым высоким стандартам, чтобы обеспечить вам долгую и надежную эксплуатацию.

Кроме того, Nissan AD оснащена рядом передовых технологических решений, которые делают вашу поездку комфортной и безопасной. Кондиционер обеспечивает идеальный климат в салоне, а система удержания в полосе помогает водителю оставаться на правильной траектории, уменьшая риск аварийных ситуаций. Система предотвращения столкновений контролирует окружающую обстановку и предупреждает водителя о возможности столкновения, способствуя общей безопасности на дороге.

Мы приглашаем вас познакомиться с Nissan AD ближе. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать покупку. Мы ценим ваше доверие и готовы сделать все возможное, чтобы ваш опыт приобретения Nissan AD был приятным и беззаботным.

Благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю Nissan AD. Мы надеемся на возможность сотрудничества и ждем вашего звонка!

id243449

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