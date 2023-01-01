Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Almera Classic
2011
629 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Nissan Almera Classic 2011

629 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Almera Classic
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AT (107 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 212061 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 850520
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.
  • Воблер 8

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Nissan Almera Classic

Уважаемые клиенты!
Мы рады предложить вам редкую возможность стать обладателем превосходного автомобиля - Nissan Almera Classic, 2011 года выпуска. Этот эксклюзивный автомобиль был приобретен у официального дилера и тщательно проверен нашими квалифицированными специалистами, чтобы гарантировать его безупречное состояние.

Преимущества этого Nissan Almera Classic не оставят вас равнодушными. Комплектация автомобиля включает в себя ряд высококачественных функций, которые обеспечат ваш комфорт и удовольствие от каждой поездки. Встроенный кондиционер позволит вам сохранять комфорабельную температуру в салоне независимо от погоды на улице. Обогрев сидений обеспечит тепло и уют в холодные зимние дни. А магнитола JVC подарит вам возможность наслаждаться любимой музыкой во время ваших приключений на дороге.

Наша компания гордится предоставлять только лучшие автомобили своим клиентам, и Nissan Almera Classic не является исключением. Мы гарантируем, что каждый аспект этого автомобиля соответствует высочайшим стандартам качества, чтобы удовлетворить даже самые взыскательные потребности.

Преимущества покупки автомобиля у нас не ограничиваются только его надежностью и качеством. Мы предлагаем нашим клиентам дополнительные бонусы, чтобы сделать вашу покупку еще более привлекательной. Позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Этот отчет поможет вам более подробно ознакомиться с историей обслуживания и техническим состоянием автомобиля, давая вам дополнительную уверенность в вашем выборе.

id850520

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Nissan

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2015

1 130 000 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2019

1 430 000 ₽

Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida

Nissan Tiida
2013

670 000 ₽

Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note

Nissan Note
2012

650 001 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2016

1 270 000 ₽

Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano

Nissan Murano
2018

3 031 200 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2012

1 210 000 ₽

Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
2019

2 626 300 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2010

1 219 200 ₽

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2011

830 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа