Nissan Dayz

Уважаемые клиенты, рады представить Вам автомобиль Nissan Dayz 2016 года выпуска, который был ввезен из Японии в ноябре 2022 года. Заводское лакокрасочное покрытие и отсутствие ДТП подтверждают высокий уровень качества данной модели.

Nissan Dayz оснащен самыми инновационными технологиями, которые делают его еще более удобным и безопасным для водителя и пассажиров. Кроме того, этот автомобиль представлен в нашей компании в комплектации, которая включает климат-контроль, систему доступа без ключа, систему запуска без ключа, камеры кругового обзора, ксеноновую оптику, литые диски 14 радиуса, автоматический дальний свет и электроскладывание зеркал.

Закажите прямо сейчас и станьте первым владельцем этого современного автомобиля. Не упустите уникальную возможность приобрести Nissan Dayz по самой выгодной цене на рынке.

Наша компания готова предоставить Вам бесплатный отчет по данному автомобилю, достаточный для принятия осознанного решения о покупке. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите этот отчет уже в течение нескольких минут. Будем рады сотрудничеству с Вами!

id325026