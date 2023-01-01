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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Dayz
2016
730 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Dayz 2016

730 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Dayz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 0.7 CVT (49 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 85641 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Фиолетовый
  • VIN 325026
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 658 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 49 л.с.
  • Воблер 117

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 14
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Dayz

Уважаемые клиенты, рады представить Вам автомобиль Nissan Dayz 2016 года выпуска, который был ввезен из Японии в ноябре 2022 года. Заводское лакокрасочное покрытие и отсутствие ДТП подтверждают высокий уровень качества данной модели.

Nissan Dayz оснащен самыми инновационными технологиями, которые делают его еще более удобным и безопасным для водителя и пассажиров. Кроме того, этот автомобиль представлен в нашей компании в комплектации, которая включает климат-контроль, систему доступа без ключа, систему запуска без ключа, камеры кругового обзора, ксеноновую оптику, литые диски 14 радиуса, автоматический дальний свет и электроскладывание зеркал.

Закажите прямо сейчас и станьте первым владельцем этого современного автомобиля. Не упустите уникальную возможность приобрести Nissan Dayz по самой выгодной цене на рынке.

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id325026

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