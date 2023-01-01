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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Dayz
2017
744 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Dayz 2017

744 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Dayz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 0.7 CVT (49 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 115425 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 456255
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 658 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 49 л.с.
  • Воблер 181

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Dayz

Уважаемые клиенты!

Рады представить Вам наш новый автомобиль Nissan Dayz. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС без владельцев, что гарантирует его отличное состояние.

Комплектация данного автомобиля включает в себя ряд дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. Например, наличие кондиционера и полного электропакета позволяет Вам чувствовать себя комфортно и уверенно за рулем.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является его экономичность. Nissan Dayz потребляет небольшое количество топлива, что значительно уменьшает расходы на его содержание.

Если Вы остановили свой выбор на Nissan Dayz, то мы рады предложить Вам специальное предложение. При звонке нам прямо сейчас и упоминании кодового слова "ФРЕШ" Вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет Вам принять решение о покупке.

Не упустите шанс стать владельцем прекрасного автомобиля Nissan Dayz! Звоните нам прямо сейчас и получите подробную консультацию у наших специалистов.

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Fresh Воронеж Север
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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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