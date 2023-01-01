Nissan Dayz

Уважаемые клиенты!

Рады представить Вам наш новый автомобиль Nissan Dayz. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС без владельцев, что гарантирует его отличное состояние.

Комплектация данного автомобиля включает в себя ряд дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. Например, наличие кондиционера и полного электропакета позволяет Вам чувствовать себя комфортно и уверенно за рулем.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является его экономичность. Nissan Dayz потребляет небольшое количество топлива, что значительно уменьшает расходы на его содержание.

Если Вы остановили свой выбор на Nissan Dayz, то мы рады предложить Вам специальное предложение. При звонке нам прямо сейчас и упоминании кодового слова "ФРЕШ" Вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет Вам принять решение о покупке.

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