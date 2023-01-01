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Nissan Dayz
2019
979 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Dayz 2019

979 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz
Nissan Dayz

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Dayz
  • Поколение II
  • Модификация MHEV 0.7 CVT (52 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 89952 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Фиолетовый
  • VIN 008435
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 659 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 52 л.с.
  • Воблер 101

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Dayz

Хотите ощутить настоящую свободу на дороге? Тогда представляем вам автомобиль, который станет вашим надежным спутником - Nissan Dayz II MHEV 0.7 CVT. Эта модель является идеальным сочетанием стильного дизайна, передовых технологий и безупречной функциональности.

С первого взгляда на Nissan Dayz II MHEV 0.7 CVT вы понимаете, что перед вами настоящий лидер дороги. Его элегантный фиолетовый цвет привлекает внимание и подчеркивает вашу индивидуальность. Современный хэтчбек кузов обеспечивает комфортное перемещение по городу и за его пределами.

Один из самых важных компонентов автомобиля - двигатель. Nissan Dayz II MHEV 0.7 CVT оснащен мощным и экономичным бензиновым двигателем объемом 659 см3. Современная технология MHEV позволяет снизить расход топлива и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. А благодаря автоматической коробке передач вы получаете идеально плавное переключение передач и максимальный комфорт во время поездок.

Но это еще не все! Nissan Dayz II MHEV 0.7 CVT оснащен рядом передовых технологий, которые сделают вашу поездку еще более удобной и безопасной. Камера 360° позволит вам маневрировать на тесных улицах и парковаться с легкостью. Светодиодные фары обеспечат яркое освещение дороги, а тонированные стекла сохранят вашу конфиденциальность и защитят от солнечных лучей.

Внутри Nissan Dayz II MHEV 0.7 CVT вас ждет комфортабельный салон с климат-контролем, который поддерживает идеальную температуру в салоне в любое время года. А антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности обеспечат вам максимальную защиту в случае аварии.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля. Nissan Dayz II MHEV 0.7 CVT - это автомобиль, который подарит вам свободу передвижения, комфорт и надежность. Покупайте и наслаждайтесь каждой поездкой!

id008435

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