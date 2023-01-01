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Nissan Dayz Roox
2019
1 079 000 ₽
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Nissan Dayz Roox 2019

1 079 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox
Nissan Dayz Roox

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Dayz Roox
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 0.7 CVT (64 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 40040 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • Воблер 105
  • VIN 577836
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 658 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 64 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Dayz Roox

Преимущества:
- Комплектация Highway Star
- Кнопка START/STOP
- Камера движения по полосам
- Камеры кругового обзора
- Магнитола 2-din
- Сенсорный климат контроль
- Электродоводчики задних боковых дверей

577836

Fresh Тюмень Юг
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Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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