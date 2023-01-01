Nissan Elgrand

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Без регистрации в РФ

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Тонированные стекла

- Люк

- Легкосплавные диски, 17

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Навигационная система

- Центральный замок

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Третий ряд сидений

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD/DVD)

- Камера заднего вида

- Электропривод задних дверей

- Мониторы для задних пассажиров

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