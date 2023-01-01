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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Elgrand
2004
1 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Elgrand 2004

1 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Elgrand
  • Поколение II (E51)
  • Модификация 3.5 AT (240 л.с.) 4WD
  • Год 2004
  • Пробег 173732 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 75
  • VIN 100814
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 3498 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 240 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Elgrand

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Люк
- Легкосплавные диски, 17
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Навигационная система
- Центральный замок
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD/DVD)
- Камера заднего вида
- Электропривод задних дверей
- Мониторы для задних пассажиров

100814

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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