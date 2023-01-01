Nissan Elgrand
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Люк
- Легкосплавные диски, 17
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Навигационная система
- Центральный замок
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD/DVD)
- Камера заднего вида
- Электропривод задних дверей
- Мониторы для задних пассажиров
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