Nissan GT-R

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Дорогие автолюбители! У нас уникальное предложение - оригинальный Nissan GT-R, приобретённый только у официального дилера. Автомобиль оборудован всем необходимым: премиальной аудиосистемой Bose, камерами заднего вида, системой навигации, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, обогревом передних сидений. Для истинных поклонников скорости и мощи мы добавил выхлопную систему из высокопрочного титана. Обивка салона из премиальной кожи Nappa придаёт автомобилю уникальный шик. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

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