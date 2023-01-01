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Nissan GT-R
2016
8 800 000 ₽
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Nissan GT-R 2016

8 800 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R
Nissan GT-R

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель GT-R
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 3.8 AMT (555 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 34500 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Черный
  • VIN 180285
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3799 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 555 л.с.
  • Воблер 73

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Nissan GT-R

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Дорогие автолюбители! У нас уникальное предложение - оригинальный Nissan GT-R, приобретённый только у официального дилера. Автомобиль оборудован всем необходимым: премиальной аудиосистемой Bose, камерами заднего вида, системой навигации, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, обогревом передних сидений. Для истинных поклонников скорости и мощи мы добавил выхлопную систему из высокопрочного титана. Обивка салона из премиальной кожи Nappa придаёт автомобилю уникальный шик. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

id180285

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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