Nissan Juke

Продаётся Nissan Juke, 2013 года выпуска, в отличном состоянии. Автомобиль оснащен всем необходимым для вашей безопасности. Подушки безопасности для водителя и пассажиров, боковые и оконные, антиблокировочная система (ABS), система стабилизации (ESP) и крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX - всё это обеспечивает максимальный уровень безопасности на дороге.

Кроме того, автомобиль имеет все необходимые опции для комфорта вождения: противотуманные фары, омыватель фар, электрообогрев боковых зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, регулировка руля по высоте, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, электропривод зеркал, электростеклоподъемники передние и задние, активный усилитель руля, центральный замок, иммобилайзер, USB, AUX, розетка 12V, тканевый материал салона, подогрев передних сидений и складывающееся заднее сиденье.

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