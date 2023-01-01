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Nissan Juke
2013
975 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Juke 2013

975 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Juke
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (117 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 174818 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 67
  • VIN 405319
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 117 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Juke

Продаётся Nissan Juke, 2013 года выпуска, в отличном состоянии. Автомобиль оснащен всем необходимым для вашей безопасности. Подушки безопасности для водителя и пассажиров, боковые и оконные, антиблокировочная система (ABS), система стабилизации (ESP) и крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX - всё это обеспечивает максимальный уровень безопасности на дороге.

Кроме того, автомобиль имеет все необходимые опции для комфорта вождения: противотуманные фары, омыватель фар, электрообогрев боковых зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, регулировка руля по высоте, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, электропривод зеркал, электростеклоподъемники передние и задние, активный усилитель руля, центральный замок, иммобилайзер, USB, AUX, розетка 12V, тканевый материал салона, подогрев передних сидений и складывающееся заднее сиденье.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания гарантирует честность и прозрачность при покупке автомобиля, а также предоставляет дополнительные услуги по его обслуживанию. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

405319

Fresh Екатеринбург
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