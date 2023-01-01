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Nissan Juke
2012
1 349 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Juke 2012

1 349 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Juke
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (117 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 47235 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 226536
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 117 л.с.
  • Воблер 116

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Juke

Уважаемый клиент, мы рады представить вам Nissan Juke 2012 года выпуска - автомобиль, который сочетает в себе уникальный дизайн, высокую функциональность и безопасность на дороге.

Кондиционер позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Тонированные стекла обеспечат комфорт и защиту от солнечных лучей на дороге. Датчик дождя и датчик света - это еще две полезные функции, которые помогут автомобилю самостоятельно реагировать на изменения погодных условий и освещения на дороге.

Круиз-контроль позволит сохранять оптимальную скорость на дороге и экономить топливо. Обогрев зеркал и обогрев сидений обеспечат комфортное вождение в холодную погоду. Центральный замок и усилитель рулевого управления - это еще две полезные функции, которые повышают безопасность на дороге.

Регулировка руля (в 2 пл.), электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все) - это еще три функции, которые обеспечивают комфорт и удобство во время поездок. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, парктроник и подушки безопасности (фронтальные) - это еще четыре функции, которые обеспечивают безопасность вашего автомобиля.

Магнитола (CD) добавит дополнительное удобство на дороге, предоставляя прекрасный звуковой опыт во время поездок.

Nissan Juke 2012 года - это автомобиль, который сочетает в себе множество полезных функций и опций, обеспечивающих комфортное и безопасное вождение на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам сделать правильный выбор. Не упустите свой шанс стать владельцем этого уникального автомобиля, который объединяет в себе стиль, комфорт и безопасность!

id226536

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