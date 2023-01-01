Nissan Juke

Уважаемый клиент, мы рады представить вам Nissan Juke 2012 года выпуска - автомобиль, который сочетает в себе уникальный дизайн, высокую функциональность и безопасность на дороге.

Кондиционер позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Тонированные стекла обеспечат комфорт и защиту от солнечных лучей на дороге. Датчик дождя и датчик света - это еще две полезные функции, которые помогут автомобилю самостоятельно реагировать на изменения погодных условий и освещения на дороге.

Круиз-контроль позволит сохранять оптимальную скорость на дороге и экономить топливо. Обогрев зеркал и обогрев сидений обеспечат комфортное вождение в холодную погоду. Центральный замок и усилитель рулевого управления - это еще две полезные функции, которые повышают безопасность на дороге.

Регулировка руля (в 2 пл.), электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все) - это еще три функции, которые обеспечивают комфорт и удобство во время поездок. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, парктроник и подушки безопасности (фронтальные) - это еще четыре функции, которые обеспечивают безопасность вашего автомобиля.

Магнитола (CD) добавит дополнительное удобство на дороге, предоставляя прекрасный звуковой опыт во время поездок.

Nissan Juke 2012 года - это автомобиль, который сочетает в себе множество полезных функций и опций, обеспечивающих комфортное и безопасное вождение на дороге.

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