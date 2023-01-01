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Nissan Juke
2014
1 219 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Juke 2014

1 219 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Juke
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 146611 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 505085
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1618 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 203

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Juke

Уважаемые покупатели,

Мы представляем вашему вниманию легендарный автомобиль Nissan Juke, 2014 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе мощность, комфорт и уникальный дизайн, что делает его одним из самых желанных автомобилей на рынке.

Nissan Juke комплектуется всем необходимым для комфортной езды: кондиционер (климат 1-зонный) позволит сохранять приятную температуру в салоне в любую погоду, а тонированные стекла защитят от солнечных лучей и обеспечат максимальный уровень комфорта. Легкосплавные диски, 16, создадут стильный образ автомобиля и обеспечат надежную проходимость на любой дороге.

Nissan Juke также оснащен современными системами безопасности: иммобилайзер и бортовой компьютер обеспечивают надежную защиту от угона и помогают контролировать все параметры автомобиля. Датчик дождя и датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, электроскладывание зеркал и система доступа без ключа - все это говорит о том, что Nissan Juke создан для максимального комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной кожи и имеет темный цвет, что придает ему элегантный и стильный вид. Регулировка сиденья водителя по высоте, ручная регулировка сиденья водителя и пассажира, регулировка руля (в 2 пл.), электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все) - все это делает салон Nissan Juke настоящим местом отдыха и радости.

Автомобиль также оснащен современными системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктроником и подушками безопасности (фронтальные + боковые). Магнитола (CD) и камера заднего вида добавят комфорта и удобства во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить заказ на новый автомобиль Nissan Juke.

Мы уверены, что Nissan Juke станет лучшим выбором для тех, кто ценит мощность, комфорт и безопасность на дороге.

С уважением,
Команда нашей компании.

id505085

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