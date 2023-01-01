Nissan Juke

Уважаемые покупатели,

Мы представляем вашему вниманию легендарный автомобиль Nissan Juke, 2014 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе мощность, комфорт и уникальный дизайн, что делает его одним из самых желанных автомобилей на рынке.

Nissan Juke комплектуется всем необходимым для комфортной езды: кондиционер (климат 1-зонный) позволит сохранять приятную температуру в салоне в любую погоду, а тонированные стекла защитят от солнечных лучей и обеспечат максимальный уровень комфорта. Легкосплавные диски, 16, создадут стильный образ автомобиля и обеспечат надежную проходимость на любой дороге.

Nissan Juke также оснащен современными системами безопасности: иммобилайзер и бортовой компьютер обеспечивают надежную защиту от угона и помогают контролировать все параметры автомобиля. Датчик дождя и датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, электроскладывание зеркал и система доступа без ключа - все это говорит о том, что Nissan Juke создан для максимального комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной кожи и имеет темный цвет, что придает ему элегантный и стильный вид. Регулировка сиденья водителя по высоте, ручная регулировка сиденья водителя и пассажира, регулировка руля (в 2 пл.), электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все) - все это делает салон Nissan Juke настоящим местом отдыха и радости.

Автомобиль также оснащен современными системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктроником и подушками безопасности (фронтальные + боковые). Магнитола (CD) и камера заднего вида добавят комфорта и удобства во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить заказ на новый автомобиль Nissan Juke.

Мы уверены, что Nissan Juke станет лучшим выбором для тех, кто ценит мощность, комфорт и безопасность на дороге.

С уважением,

Команда нашей компании.

id505085