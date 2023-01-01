Nissan Juke

Здравствуйте, уважаемый покупатель!

Вы ищете надежный внедорожник с комфортной и современной комплектацией? Тогда мы рады предложить Вам свежепоступивший Nissan Juke 2014 года выпуска!

Этот автомобиль не только обеспечит комфортное передвижение по городу и за его пределами, но и порадует Вас своей динамикой благодаря мощному двигателю на 117 л.с. Кроме того, Juke оснащен автоматической коробкой передач для максимального удобства вождения.

Комфорт в салоне обеспечивает климат-контроль, а задняя камера помогает уверенно маневрировать на парковке и следить за дорожной обстановкой.

Кузов черного цвета выглядит стильно и элегантно, а оригинальный ПТС гарантирует историю автомобиля без сюрпризов.

Не упустите шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните и записывайтесь на тест-драйв уже сегодня!

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