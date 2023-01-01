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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Juke
2014
1 342 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Juke 2014

1 342 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Juke
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (117 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 85614 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 512589
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 117 л.с.
  • Воблер 47

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Juke

Здравствуйте, уважаемый покупатель!

Вы ищете надежный внедорожник с комфортной и современной комплектацией? Тогда мы рады предложить Вам свежепоступивший Nissan Juke 2014 года выпуска!

Этот автомобиль не только обеспечит комфортное передвижение по городу и за его пределами, но и порадует Вас своей динамикой благодаря мощному двигателю на 117 л.с. Кроме того, Juke оснащен автоматической коробкой передач для максимального удобства вождения.

Комфорт в салоне обеспечивает климат-контроль, а задняя камера помогает уверенно маневрировать на парковке и следить за дорожной обстановкой.

Кузов черного цвета выглядит стильно и элегантно, а оригинальный ПТС гарантирует историю автомобиля без сюрпризов.

Не упустите шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните и записывайтесь на тест-драйв уже сегодня!

id512589

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