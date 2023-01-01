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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Juke
2017
1 617 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Juke 2017

1 617 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Juke
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 CVT (117 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 122838 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 393446
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 117 л.с.
  • Воблер 191

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Juke

Nissan Juke 1.6 CVT (117 л.с.) 2017 года выпуска. Автомобиль прошел рестайлинг первого поколения и имеет пробег 122838 км.

Этот внедорожник отличается стильным и современным дизайном, который привлекает внимание на дороге. Его серый цвет добавляет элегантности и делает его неповторимым.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1598 см3, который обеспечивает мощность 117 л.с. В комбинации с автоматической коробкой передач этот автомобиль предлагает комфортную и плавную езду.

Nissan Juke имеет передний привод, что обеспечивает отличную управляемость на дороге. Левый руль делает вождение более удобным и безопасным.

Этот автомобиль идеально подходит для городских условий и позволяет легко маневрировать в пробках и на узких улицах. В то же время, благодаря своему внедорожному характеру, он способен справиться с любыми неровностями дороги.

Не упустите возможность приобрести этот Nissan Juke 1.6 CVT (117 л.с.) 2017 года с пробегом 122838 км. Он готов доставить вам удовольствие от вождения и стать надежным спутником на долгие годы. Позвоните нам прямо сейчас и запишитесь на тест-драйв!

id393446

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