Nissan Juke

Nissan Juke 1.6 CVT (117 л.с.) 2017 года выпуска. Автомобиль прошел рестайлинг первого поколения и имеет пробег 122838 км.

Этот внедорожник отличается стильным и современным дизайном, который привлекает внимание на дороге. Его серый цвет добавляет элегантности и делает его неповторимым.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1598 см3, который обеспечивает мощность 117 л.с. В комбинации с автоматической коробкой передач этот автомобиль предлагает комфортную и плавную езду.

Nissan Juke имеет передний привод, что обеспечивает отличную управляемость на дороге. Левый руль делает вождение более удобным и безопасным.

Этот автомобиль идеально подходит для городских условий и позволяет легко маневрировать в пробках и на узких улицах. В то же время, благодаря своему внедорожному характеру, он способен справиться с любыми неровностями дороги.

Не упустите возможность приобрести этот Nissan Juke 1.6 CVT (117 л.с.) 2017 года с пробегом 122838 км. Он готов доставить вам удовольствие от вождения и стать надежным спутником на долгие годы. Позвоните нам прямо сейчас и запишитесь на тест-драйв!

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