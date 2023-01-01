Nissan Kicks
Преимущества
- 1 владелец в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
-Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360
050246