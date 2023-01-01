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Nissan Kicks
2021
2 500 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan Kicks 2021

2 500 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks
Nissan Kicks

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Kicks
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.2hyb AT (82 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 26465 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 024
  • VIN 050246
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1198 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 82 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Kicks

Преимущества
- 1 владелец в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
-Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360

050246

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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