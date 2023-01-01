Nissan Leaf

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Nissan Leaf 2012 года выпуска. Данный электромобиль привезен непосредственно из Японии и прошел все необходимые процедуры таможенного оформления.

Автомобиль находится в идеальном состоянии и имеет все необходимые документы для его эксплуатации в России. Этот автомобиль является надежным и безопасным средством передвижения.

Кроме того, Nissan Leaf 2012 оснащен камерой заднего вида и климат-контролем, что обеспечит комфортную поездку в любое время года.

Если вы ищете экологичный вариант автомобиля, который позволит вам сократить затраты на топливо и уменьшить вредное влияние на окружающую среду, то Nissan Leaf - это то, что вам нужно.

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