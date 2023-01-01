Nissan Leaf

Уважаемые автолюбители!

Этот автомобиль обладает множеством преимуществ:

Этот автомобиль был ввезен из Японии и имеет электронный ПТС. В комплектацию входят множество полезных опций: тонированные стекла, электропривод зеркал, бортовой компьютер, обогрев зеркал и многое другое.

- Экономичность: это электромобиль, который позволит вам значительно сэкономить на топливе.

- Комфорт: в комплектации данного автомобиля присутствует климат-контроль и подогрев передних сидений - вы будете чувствовать себя максимально комфортно в любую погоду.

- Безопасность: в данном автомобиле установлены антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система стабилизации (ESP) и множество подушек безопасности - вы можете быть уверены в своей безопасности на дороге.

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