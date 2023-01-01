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Nissan Leaf
2014
799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Leaf 2014

799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Leaf
  • Поколение I (ZE0/AZE0)
  • Модификация Electro AT (80.0 кВт)
  • Год 2014
  • Пробег 186499 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 111927
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 80

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Leaf

Дорогие друзья!

Сегодня мы хотим представить вам наш новый автомобиль - Nissan Leaf 2014 года выпуска. Этот замечательный автомобиль был завезен из Японии и обладает непревзойденными характеристиками.

Nissan Leaf оснащен электрическим двигателем мощностью 80.0 кВт, который позволяет ему развивать высокую скорость и обеспечивать маневренность на дороге.

Автомобиль имеет электронный ПТС, был эксплуатирован только одним хозяином и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что говорит о его отличном состоянии и безукоризненной внешности.

Если вы хотите приобрести автомобиль высокого качества, то Nissan Leaf 2014 года - это именно то, что вам нужно. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы убедитесь в его надежности и качестве.

Мы уверены, что приобретение Nissan Leaf 2014 года станет для вас лучшим выбором, который принесет множество позитивных эмоций и комфорт в вашу жизнь на долгие годы. Не упустите свой шанс и станьте обладателем этого замечательного автомобиля уже сегодня!

id111927

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