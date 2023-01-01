Nissan Leaf

Дорогие друзья!

Сегодня мы хотим представить вам наш новый автомобиль - Nissan Leaf 2014 года выпуска. Этот замечательный автомобиль был завезен из Японии и обладает непревзойденными характеристиками.

Nissan Leaf оснащен электрическим двигателем мощностью 80.0 кВт, который позволяет ему развивать высокую скорость и обеспечивать маневренность на дороге.

Автомобиль имеет электронный ПТС, был эксплуатирован только одним хозяином и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что говорит о его отличном состоянии и безукоризненной внешности.

Если вы хотите приобрести автомобиль высокого качества, то Nissan Leaf 2014 года - это именно то, что вам нужно. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы убедитесь в его надежности и качестве.

Мы уверены, что приобретение Nissan Leaf 2014 года станет для вас лучшим выбором, который принесет множество позитивных эмоций и комфорт в вашу жизнь на долгие годы. Не упустите свой шанс и станьте обладателем этого замечательного автомобиля уже сегодня!

id111927