Nissan Leaf

У нас появился настоящий бриллиант автомобильного мира - Nissan Leaf 2012 года выпуска! Этот автомобиль уже зарекомендовал себя, как лучшая модель в своем классе, и теперь вы можете стать его владельцем.

Автомобиль был ввезен из Японии в 2016 году и находится в оригинальном заводском исполнении. Разумеется, он проходил тщательную проверку наших квалифицированных специалистов перед тем, как попасть в наш автосалон. И мы с радостью можем заявить - он находится в изумительном состоянии!

Этот Nissan Leaf оснащен самыми необходимыми и модными дополнениями, которые не оставят равнодушными никого из ценителей качественных автомобилей. В нем вы найдете климат-контроль, электронную приборную панель, камеру заднего вида с динамической разметкой, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, систему стабилизации (ESP), электроскладывание зеркал, бесключевой доступ и запуск двигателя, а также полный электропакет. Красивая отделка салона велюром гарантирует максимальный комфорт на длительных поездках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и предложить лучшие условия для покупки данного автомобиля. Сделайте свой выбор в пользу Nissan Leaf - и вы не прогадаете!

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