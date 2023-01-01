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Nissan Leaf
2012
645 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Leaf 2012

645 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Leaf
  • Поколение I (ZE0/AZE0)
  • Модификация Electro CVT (81 кВт)
  • Год 2012
  • Пробег 114774 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 34623A
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Leaf

У нас появился настоящий бриллиант автомобильного мира - Nissan Leaf 2012 года выпуска! Этот автомобиль уже зарекомендовал себя, как лучшая модель в своем классе, и теперь вы можете стать его владельцем.

Автомобиль был ввезен из Японии в 2016 году и находится в оригинальном заводском исполнении. Разумеется, он проходил тщательную проверку наших квалифицированных специалистов перед тем, как попасть в наш автосалон. И мы с радостью можем заявить - он находится в изумительном состоянии!

Этот Nissan Leaf оснащен самыми необходимыми и модными дополнениями, которые не оставят равнодушными никого из ценителей качественных автомобилей. В нем вы найдете климат-контроль, электронную приборную панель, камеру заднего вида с динамической разметкой, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, систему стабилизации (ESP), электроскладывание зеркал, бесключевой доступ и запуск двигателя, а также полный электропакет. Красивая отделка салона велюром гарантирует максимальный комфорт на длительных поездках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и предложить лучшие условия для покупки данного автомобиля. Сделайте свой выбор в пользу Nissan Leaf - и вы не прогадаете!

id34623A

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