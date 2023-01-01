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Nissan Leaf
2018
1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Leaf 2018

1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Leaf
  • Поколение II (ZE1)
  • Модификация Electro AT (110 кВт)
  • Год 2018
  • Пробег 62262 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 019804
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 44

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Leaf

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем электромобиля нового поколения - Nissan Leaf 2018 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и экологическую чистоту, делая каждую поездку удивительно комфортной и безопасной.
Nissan Leaf, электромобиль, 40 кВт, без ДТП, целый кузов без окрасов и замен. Честный пробег. В наличии в Воронеже, не надо ждать и переживать по поводу отправленных куда-то денег. Редкий в наших краях. Можете просто приехать и посмотреть из любопытства). Очень красивый комбинированный окрас – белый перламутр с черной крышей. Батарея 12 делений из 12 возможных, здоровье - 88.19%

Куплен с оценкой 4 балла в марте 2023 года на аукционе ARAI Sendai, лот 6018. Сендай расположен в зоне умеренного климата, где средняя годовая температура составляет 12°C. Таким образом, автомобиль эксплуатировался в благоприятных погодных условиях для батареи (не холодно и не жарко). Кузов автомобиля в идеальном состоянии - нет ни одного замененного и крашеного элемента. Всё заводское. Есть толщиномер, предоставлю вам для проверки! Лот открыт для бесплатного просмотра, ссылку предоставлю.

Премиальная музыка BOSE. Спортивное литье R18 с практически новой летней японской резиной. Салон с перфорированной кожей на сиденьях (редкость), очень приятно обволакивают и держат вас в дороге, даже летом в них не жарко. Все сиденья, включая задний диван, с подогревом. Руль с подогревом. В живую смотрится еще лучше, очень красивый авто, вызывает внимание на дороге и массу положительных эмоций от вождения.

Один из ключевых аспектов вашего комфорта - это климат-контроль с двумя зонами. Встроенный кондиционер позволяет настраивать оптимальную температуру как для вас, так и для пассажиров, создавая максимально комфортные условия в салоне автомобиля в любое время года.

Красивые и функциональные легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают Nissan Leaf выразительный вид и улучшают его характеристики управляемости на дороге. Благодаря этим дискам, ваша поездка будет комфортной и уверенной, а стильный дизайн привлечет восхищенные взгляды окружающих.

Ваша безопасность - наша главная забота. Nissan Leaf 2018 года оснащен иммобилайзером, центральным замком и системой доступа без ключа, обеспечивая надежную защиту от несанкционированного доступа. Датчик света автоматически активирует фары в темное время суток, обеспечивая лучшую видимость на дороге.

Внутри Nissan Leaf вы найдете бортовой компьютер, который предоставляет вам всю необходимую информацию о состоянии автомобиля, экономии энергии и других важных параметрах. Усилитель рулевого управления делает маневрирование легким и точным, позволяя вам наслаждаться каждым поворотом.

Дополнительно, Nissan Leaf 2018 года оснащен рядом передовых функций, которые делают вашу поездку еще более приятной и комфортной. Обогрев зеркал, подогрев сидений и подогрев руля позволяют сохранять комфорт даже в холодные дни. Регулировка руля и сидений водителя позволяют настроить оптимальную позицию для максимального удобства во время вождения.

Необходимость в развлечениях и связи во время поездок не будет проблемой, так как в Nissan Leaf установлена навигационная система и магнитола с CD-проигрывателем. Вы всегда будете знаеть нужное направление и наслаждаться любимой музыкой.

Мы предоставляем вам возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам подробную информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах автомобиля.

id019804

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