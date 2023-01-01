Nissan Leaf

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем электромобиля нового поколения - Nissan Leaf 2018 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и экологическую чистоту, делая каждую поездку удивительно комфортной и безопасной.

Nissan Leaf, электромобиль, 40 кВт, без ДТП, целый кузов без окрасов и замен. Честный пробег. В наличии в Воронеже, не надо ждать и переживать по поводу отправленных куда-то денег. Редкий в наших краях. Можете просто приехать и посмотреть из любопытства). Очень красивый комбинированный окрас – белый перламутр с черной крышей. Батарея 12 делений из 12 возможных, здоровье - 88.19%

Куплен с оценкой 4 балла в марте 2023 года на аукционе ARAI Sendai, лот 6018. Сендай расположен в зоне умеренного климата, где средняя годовая температура составляет 12°C. Таким образом, автомобиль эксплуатировался в благоприятных погодных условиях для батареи (не холодно и не жарко). Кузов автомобиля в идеальном состоянии - нет ни одного замененного и крашеного элемента. Всё заводское. Есть толщиномер, предоставлю вам для проверки! Лот открыт для бесплатного просмотра, ссылку предоставлю.

Премиальная музыка BOSE. Спортивное литье R18 с практически новой летней японской резиной. Салон с перфорированной кожей на сиденьях (редкость), очень приятно обволакивают и держат вас в дороге, даже летом в них не жарко. Все сиденья, включая задний диван, с подогревом. Руль с подогревом. В живую смотрится еще лучше, очень красивый авто, вызывает внимание на дороге и массу положительных эмоций от вождения.

Один из ключевых аспектов вашего комфорта - это климат-контроль с двумя зонами. Встроенный кондиционер позволяет настраивать оптимальную температуру как для вас, так и для пассажиров, создавая максимально комфортные условия в салоне автомобиля в любое время года.

Красивые и функциональные легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают Nissan Leaf выразительный вид и улучшают его характеристики управляемости на дороге. Благодаря этим дискам, ваша поездка будет комфортной и уверенной, а стильный дизайн привлечет восхищенные взгляды окружающих.

Ваша безопасность - наша главная забота. Nissan Leaf 2018 года оснащен иммобилайзером, центральным замком и системой доступа без ключа, обеспечивая надежную защиту от несанкционированного доступа. Датчик света автоматически активирует фары в темное время суток, обеспечивая лучшую видимость на дороге.

Внутри Nissan Leaf вы найдете бортовой компьютер, который предоставляет вам всю необходимую информацию о состоянии автомобиля, экономии энергии и других важных параметрах. Усилитель рулевого управления делает маневрирование легким и точным, позволяя вам наслаждаться каждым поворотом.

Дополнительно, Nissan Leaf 2018 года оснащен рядом передовых функций, которые делают вашу поездку еще более приятной и комфортной. Обогрев зеркал, подогрев сидений и подогрев руля позволяют сохранять комфорт даже в холодные дни. Регулировка руля и сидений водителя позволяют настроить оптимальную позицию для максимального удобства во время вождения.

Необходимость в развлечениях и связи во время поездок не будет проблемой, так как в Nissan Leaf установлена навигационная система и магнитола с CD-проигрывателем. Вы всегда будете знаеть нужное направление и наслаждаться любимой музыкой.

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