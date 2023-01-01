Nissan Leaf
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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