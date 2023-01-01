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Nissan Leaf
2015
1 219 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Nissan Leaf 2015

1 219 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Leaf
  • Поколение I (ZE0/AZE0)
  • Модификация Electro AT (80 кВт)
  • Год 2015
  • Пробег 202881 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • Воблер 030
  • VIN 120528
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 81 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 111 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Leaf

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

120528

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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