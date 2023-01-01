Nissan Murano

Здравствуйте, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам прекрасный Nissan Murano. Это надежный, комфортный и универсальный автомобиль, который оснащен всем необходимым для комфортной езды.

Nissan Murano в модификации 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD имеет впечатляющие технические характеристики, а пробег составляет 198983 км. Автомобиль приобретался у официального дилера и поставляется с оригинальным ПТС с двумя владельцами.

Этот автомобиль также оснащен дополнительными опциями, что позволяет вам наслаждаться комфортной ездой и удобством владения. Из опций стоит выделить премиальную аудиосистему BOSE, навигацию, камеру заднего вида, электропривод передних сидений с памятью водительского, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений, обогрев руля, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и полный электропакет.

Мы уверены, что Nissan Murano станет замечательным приобретением для тех, кто ищет прекрасный автомобиль для долгих и комфортных поездок. Не упустите свой шанс и совершите покупку прямо сейчас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы не пожалеете о своем выборе!

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