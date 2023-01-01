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Nissan Murano
2020
3 500 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Murano 2020

3 500 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Murano
  • Поколение III (Z52)
  • Модификация 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 65827 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 156894
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 65

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Murano

Мы рады представить Вам наш самый свежий и современный автомобиль - Nissan Murano 2020 года выпуска. Этот внедорожник с белым кузовом станет надежным и удобным спутником в любой поездке.

Наш автомобиль прекрасно подходит как для городских условий, так и для бездорожья. С полным приводом и автоматической коробкой передач он обеспечивает максимальный комфорт и безопасность в любых условиях дороги.

Мощность двигателя 249 л.c. и объем 3498 см3 позволяют Nissan Murano легко разгоняться и преодолевать препятствия на трассе. А благодаря электронному ПТС без регистрации в РФ, Вы можете быть уверены в его чистой истории.

Кроме того, Nissan Murano 2020 года оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Климат-контроль, датчик дождя и света, навигационная система, круиз-контроль, подогрев руля и сидений, аудиосистема BOSE - всё это гарантирует удобство и комфорт на длинных поездках.

Камера 360°, парктроник и система контроля слепых зон помогут Вам чувствовать себя еще более уверенно и безопасно на дороге. А электроскладывание зеркал, система доступа без ключа и электропривод крышки багажника сделают использование автомобиля еще более простым и удобным.

Наш Nissan Murano 2020 года выпуска был ввезен в РФ только в 2023г, что означает, что он еще не успел обзавестись большим пробегом - всего 65827 км. А благодаря салону из кожи и системе регулировки сидений с памятью, Вы всегда будете чувствовать себя максимально комфортно.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и предложить наилучшие условия покупки. Сделайте выбор в пользу Nissan Murano 2020 года - и Вы не пожалеете!

id156894

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