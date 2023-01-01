Nissan Murano

Мы рады представить Вам наш самый свежий и современный автомобиль - Nissan Murano 2020 года выпуска. Этот внедорожник с белым кузовом станет надежным и удобным спутником в любой поездке.

Наш автомобиль прекрасно подходит как для городских условий, так и для бездорожья. С полным приводом и автоматической коробкой передач он обеспечивает максимальный комфорт и безопасность в любых условиях дороги.

Мощность двигателя 249 л.c. и объем 3498 см3 позволяют Nissan Murano легко разгоняться и преодолевать препятствия на трассе. А благодаря электронному ПТС без регистрации в РФ, Вы можете быть уверены в его чистой истории.

Кроме того, Nissan Murano 2020 года оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Климат-контроль, датчик дождя и света, навигационная система, круиз-контроль, подогрев руля и сидений, аудиосистема BOSE - всё это гарантирует удобство и комфорт на длинных поездках.

Камера 360°, парктроник и система контроля слепых зон помогут Вам чувствовать себя еще более уверенно и безопасно на дороге. А электроскладывание зеркал, система доступа без ключа и электропривод крышки багажника сделают использование автомобиля еще более простым и удобным.

Наш Nissan Murano 2020 года выпуска был ввезен в РФ только в 2023г, что означает, что он еще не успел обзавестись большим пробегом - всего 65827 км. А благодаря салону из кожи и системе регулировки сидений с памятью, Вы всегда будете чувствовать себя максимально комфортно.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и предложить наилучшие условия покупки. Сделайте выбор в пользу Nissan Murano 2020 года - и Вы не пожалеете!

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