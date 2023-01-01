Nissan Murano

Дорогие покупатели! Сегодня мы предлагаем Вам легендарный Nissan Murano, который отлично подойдет для больших семей и любителей комфортных поездок.

Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и не имеет пробега по нашим дорогам. Кроме того, полный пакет документов гарантирует безопасность сделки и позволяет избежать неприятных ситуаций. Мощный двигатель 3.5 (249 л.с.) в сочетании с полным приводом гарантируют плавное и быстрое ускорение на любой дороге.

Конфигурация данного автомобиля включает в себя самые современные опции и устройства, чтобы сделать поездки максимально комфортными. Вы будете радоваться премиальной аудиосистеме BOSE, навигации и камерам кругового обзора, которые значительно облегчат и ускорят процесс парковки. Плюс к этому, в автомобиле есть электропривод передних сидений с памятью водительского, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, вентиляция передних сидений, обогрев всех сидений и руля, электропривод багажной двери, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и полный электропакет, что делает его вполне готовым к самой разнообразной эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Поторопитесь, такой эксклюзивный автомобиль не ждет долго своего нового владельца!

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