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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Murano
2017
2 890 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Murano 2017

2 890 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Murano
  • Поколение III (Z52)
  • Модификация 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 91582 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 146531
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 128

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Murano

Дорогие покупатели! Сегодня мы предлагаем Вам легендарный Nissan Murano, который отлично подойдет для больших семей и любителей комфортных поездок.

Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и не имеет пробега по нашим дорогам. Кроме того, полный пакет документов гарантирует безопасность сделки и позволяет избежать неприятных ситуаций. Мощный двигатель 3.5 (249 л.с.) в сочетании с полным приводом гарантируют плавное и быстрое ускорение на любой дороге.

Конфигурация данного автомобиля включает в себя самые современные опции и устройства, чтобы сделать поездки максимально комфортными. Вы будете радоваться премиальной аудиосистеме BOSE, навигации и камерам кругового обзора, которые значительно облегчат и ускорят процесс парковки. Плюс к этому, в автомобиле есть электропривод передних сидений с памятью водительского, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, вентиляция передних сидений, обогрев всех сидений и руля, электропривод багажной двери, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и полный электропакет, что делает его вполне готовым к самой разнообразной эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Поторопитесь, такой эксклюзивный автомобиль не ждет долго своего нового владельца!

id146531

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